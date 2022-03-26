"Прикрашає" українські поля: Генштаб ЗСУ опублікував відео з черговим збитим російським літаком

Станом на 25 березня українська армія вже знищила 115 ворожих літаків та 125 гелікоптерів.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео з черговим збитим літаком російських окупантів.

"Ще один нещодавно знищений російський літак "прикрашає" українські поля. Сили протиповітряної оборони Командування Повітряних Сил ЗСУ та Сухопутні війська ЗС України продовжують збивати ворожу техніку. Хоча, за заявами різного роду російських пропагандистів, українську ППО вже давно знищено. І, судячи зі "статистики" окупантів, вже декілька разів", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 26 березня від рук росіян загинуло 136 дітей.

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