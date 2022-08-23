Прикривалися "живим щитом": повідомлено про підозру окупантам, які тероризували цивільних в Бородянці та Макарові

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ (військова частина 69647 с. Кяхта, Бурятія).

Про це повідомлено на сайті Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що ці військові тероризували та знущалися із цивільного населення селищ Бородянка та Макарів Київської області на початку широкомасштабної військової агресії рф проти України.

Військовослужбовці окупаційних військ не тільки використовували цивільне населення для прикриття "живим" щитом, а й застосовували проти нього тортури, жорстоке поводження та інші акти насильства.

Також вони вчиняли мародерство та неодноразово здійснювали обстріли житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури вказаних населених пунктів.

Двом російським окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За інформацією ДБР, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Ідентифікація інших військових злочинців армії рф та документування їхніх злочинів триває.

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