Прикриваються дітьми: Росія розміщує військових у школах на окупованих територіях

Окупанти ховають військових у приміщеннях шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Офіційно окупанти пояснюють розміщення військових на територія шкіл, як “воєнізована охорона” задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи зс РФ.

Раніше у місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, який розміщений у північній частині міста, окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ.

Таким чином ворог прикривається цивільним населенням, порушуючи правила ведення війни та Міжнародне гуманітарне право.

Нагадаємо, в Силах оборони півдня розповідали, як російські війська використовують цивільне населення окупованих територій як "живий щит": ворог розташовується на перших поверхах багатоповерхівок, а на верхніх розміщує мирних людей.

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