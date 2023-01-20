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Прилетіло біля дитячого садка: від ракетного удару РФ по Краматорську загинула одна людина

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Прилетіло біля дитячого садка: від ракетного удару РФ по Краматорську загинула одна людина

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Ворог бив виключно по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок ракетного удару росіян по Краматорську 20 січня загинула людина.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Було три удари завдано виключно по цивільній інфраструктурі. Поруч дитячий садочок, одна зі шкіл та приватний заклад, профілакторій. Також частково пошкоджені багатоквартирні будинки, які розташовані поруч. Наразі є підтвердження про одну загиблу особу", - зазначив очільник ОВА.

Він додав, що діти і вихователі з постраждалого дитячого садка були раніше переміщені в інші міста і таким чином були попереджені жахливіші наслідки.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту. Одна з трьох ракет, випущених окупантами по Краматорську, впала біля дитячого садка.

9 січня ракета росіян влучила у проїжджу частину та автомобіль з людьми у Краматорську. Тоді двоє людей, які перебували у автівці, загинули.

Варто також наголосити, що Росія щодня обстрілює населені пункти у Донецькій області та вбиває мирних людей.

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Дата публікації
Перегляди
1473
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