Прилетіло чотири міни: росіяни знову обстріляли одну з громад Сумської області

Вранці 16 вересня російські окупанти обстріляли одну з громад Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч була тихою, але о 6 ранку по території Краснопільської громади прилетіло 4 міни з боку Росії. Без жертв та руйнувань. Дякую нашим захисникам та захисницям", - написав він.

Варто зазначити, що ворог майже щодня атакує прикордонні райони України.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 205-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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