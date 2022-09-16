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Прилетіло чотири міни: росіяни знову обстріляли одну з громад Сумської області

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Прилетіло чотири міни: росіяни знову обстріляли одну з громад Сумської області

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Ворог вів вогонь з території РФ.

Вранці 16 вересня російські окупанти обстріляли одну з громад Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч була тихою, але о 6 ранку по території Краснопільської громади прилетіло 4 міни з боку Росії. Без жертв та руйнувань. Дякую нашим захисникам та захисницям", - написав він.

Варто зазначити, що ворог майже щодня атакує прикордонні райони України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 205-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
514
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