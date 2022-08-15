"Прилетіло на голови": Арестович розповів подробиці обстрілу бази "Вагнера" у Попасній

Це помітили ЗСУ та вдарили по споруді. Вдалось ліквідувати кілька десятків бойовиків, який приїхали вбивати українців.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Один із російський військових кореспондентів засвітив номер будинку та получив "премію імені Коца", який теж так любить "світити". А потім "вагнерівцям" на голови прилетіло. Складно сказати, скільки там загинуло, але кілька десятків є. Пригожин приїхав "морально" підтримати окупантів, а це означає, що в них проблеми із моральним духом", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Гайдай заявив, що загинули понад 100 "вагнерівців", серед них і заступники Пригожина.

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