"Прилетіло на голови": Арестович розповів подробиці обстрілу бази "Вагнера" у Попасній

Російський військовий кореспондент "засвітив" базу ПВК "Вагнера" у Попасній.
Це помітили ЗСУ та вдарили по споруді. Вдалось ліквідувати кілька десятків бойовиків, який приїхали вбивати українців.
Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Один із російський військових кореспондентів засвітив номер будинку та получив "премію імені Коца", який теж так любить "світити". А потім "вагнерівцям" на голови прилетіло. Складно сказати, скільки там загинуло, але кілька десятків є. Пригожин приїхав "морально" підтримати окупантів, а це означає, що в них проблеми із моральним духом", - сказав Арестович.
Нагадаємо, Гайдай заявив, що загинули понад 100 "вагнерівців", серед них і заступники Пригожина.
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