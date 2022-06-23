"Прилетіло" від нащадків: росіяни у Миколаєві обстріляли братську могилу радянських солдатів (фото)

"Прилетіло" від нащадків: росіяни у Миколаєві обстріляли братську могилу радянських солдатів (фото)

Російські окупанти у Миколаєві обстріляли братську могилу радянських солдатів.

Через дії російських загарбників частково пошкоджений меморіал. Місцева влада пообіцяла відновити його після перемоги.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Прилетіло від нащадків. Нещодавно під час одного з обстрілів по місту росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії, які загинули під час визволення Миколаєва", - написав Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва пообіцяв після перемоги відновити пошкоджену могилу.

Фото: Олександр Сєнкевич

"Після перемоги ми там усе полагодимо і наведемо порядок. А щодо іншого - думаю, коментарі зайві", - написав Сєнкевич.

Нагадаємо, вдень 22 червня росіяни знову обстріляли сімома ракетами Миколаїв. Ворожі цілі влучили у приватні підприємства, житлові будинки та школу. Також спалахнуло підприємство, де зберігалась соняшникова олія. Є поранені.

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