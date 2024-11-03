Прилетіло вже 25 КАБів: росіяни б'ють по власній території — Генштаб

Одночасно найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів більш ніж половину від усіх атак.

Противник завдав 17 ударів по власній території, по Курській області на даний час прилетіло вже 25 керованих авіаційних бомб.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 3 листопада.

Окрім завдавання ударів по власній території, противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 110 разів атакував позиції Сил оборони.

Ситуація на Сумщині та Чернігівщині

Від російських артилерійських обстрілів потерпають прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Там постраждало понад 10 населених пунктів.

Під удари ворожої авіації потрапили селища Братениця, Журавка, Новеньке та Басівка.

Що відбувається на Харківському напрямку

Росіяни поблизу Вовчанська двічі намагались проводити наступальні дії, отримали відсіч. 11 разів ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку. Бійці України відбивали ворожі штурми поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та інших.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва. З початку доби на цьому напрямку ЗСУ вже відбили 7 з 9 атак окупантів. На цьому напрямку бої не припиняються.

Ворог обстріляв з авіа Серебрянський ліс.

На Торецькому напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Там росіяни атакували поблизу Торецька та Щербинівки.

ЗСУ дають гідну відсіч, дві атаки зупинено. Під авіабомбами - Дружба, Торецьк та Петрівка.

На Покровському напрямку окупанти атакують

Від початку доби 3 листопада росіяни вже 19 розів атакували позицій українських захисників на Покровському напрямку. Бої точаться поблизу Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Основні зусилля окупанти зосередили біля Променю та Вишневого.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку вже 54 бойових зіткнень від початку доби. Тут загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Вовченки, Гострого та Антонівки. Вісім боїв досі тривають.

Нагадаємо, РФ готує наступ на Запорізькому напрямку. Про це сказав майор запасу НГУ Олексій Гетьман. За його словами, в районі Гуляйполя в бік Оріхового росіяни зосередили значну кількість особового складу та техніки.

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