Приліт по Держпрому в Харкові: Синєгубов показав фото будівлі після атаки

Олег Синєгубов зазначив, що зараз триває оперативний ремонт: робітники зашивають вікна та відновлюють комунікації.

У Харкові триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу пам’ятки національного значення – Держпрому.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та оприлюднив фото.

"Маємо відновити історичну пам’ятку, Держпром — один із символів Харкова. Доповіли профільним міністерствам, Офісу Президента щодо прогнозованого кошторису. Будівля перебуває на балансі обласної ради.

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Маємо комунікацію з ЮНЕСКО, філантропом Говардом Баффетом, який був вчора з нами на місці після обстрілу. Також працюємо над залученням коштів для відновлення з інших джерел, зокрема міжнародних партнерів", — зазначив начальник Харківської ОВА.

Синєгубов додав, що зараз триває оперативний ремонт: робітники зашивають вікна та відновлюють комунікації.

Нагадаємо, РФ вдарила по житлових будинках в Харкові ракетою-гібридом: кількість загиблих зросла.

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