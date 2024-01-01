Приліт по готелю у Донецьку у новорічну ніч: окупанти заметушилися

Після прильоту по готелю "Донбас палас" окупанти посилили "контрдиверсійні заходи", щоб таким чином посилити тиск на українців у захопленому місті.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відповідно до інформації партизанів, росіяни шукають інформаторів й збільшили кількість блокпостів у місті та посилили патрулювання. Особливу увагу приділяють власникам українських паспортів, які відмовились отримувати російське громадянство.

"Тобто, по факту головною метою театралізованого дійства є не пошуки інформаторів, а просто вчергове мати привід для репресії українців й подальшої примусової паспортизації. Зауважимо, що кожен причетний до тиску на українців понесе відповідальність за свої злочини проти нашого народу", - зазначили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня у Донецьку сатлося шість "прильотів" по готелю з окупантами, які саме святкували Новий Рік.

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