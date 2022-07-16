"Приліт" по Покровську: багато будинків пошкоджені, є жертви, поранені

Російські окупанти обстріляли місто Покровськ на Донеччині. Є загиблі, поранені, а також зруйновано та пошкоджено чимало будинків.

У суботу, 16 липня, росіяни завдали удари по місту Покровськ Донецької області. Унаслідок обстрілу є жертви, поранені, зруйновані будинки.

Про це в соцмережах повідомив мер Покровська Руслан Требушкін.

"Тривають ракетні удари по Покровській громаді. Постраждали будинки, розбито автомобіль. Є жертви, є поранені серед мирного населення. Люди залишилися без домівок, багато будинків пошкоджені: повибивало вікна, двері, повидавлювало все всередину будинків і назовні", - сказав Требушкін на відео й показав масштаби руйнувань.

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Обстріл стався о 14:30 – російські окупанти влучили в колишню будівлю Палацу культури. Також спалахнули дві вантажівки. Було пошкоджено 16 навколишніх приватних будинків. За півтори години всі пожежі загасили. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нині на місці обстрілу працюють правоохоронці, надзвичайники та комісія, яка встановлює наслідки та збитки.

"Треба допомогти зараз нашим жителям розселитися. Тому якщо в когось є можливість надати порожні будинки та квартири, — пишіть, телефонуйте. Я впевнений, що разом ми можемо багато", - сказав мер Покровська.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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