"Приліт по позиціях росіян": в окупованій Новій Каховці пролунали вибухи

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області 13 серпня прогриміли вибухи. З’ясувалося: що це були удари ЗСУ по позиціях російських військ.
Над Новою Каховкою видно стовп диму після атаки.
Про це депутата Херсонської облради Сергій Хлань повідомив у Мережі.
"Херсонщина. Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Над містом видно стовп диму. Продовжуємо палити орків!" – йдеться в заяві.
Водночас у Мережі публікують відео з місць ударів. Повідомляється, що після "прильотів" виникла потужна пожежа.
"Нова Каховка. Влучання було в Електромашинобудівний завод, також відбувалася детонація", – повідомили у ЗСУ.
Нагадаємо, цього ж дня вибухи пролунали в окупованих Маріуполі та Мелітополі. Там теж були уражені позиції російських загарбників.
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