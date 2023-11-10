"Приліт" по Скадовську: у військовому управлінні загинуло 10 окупантів, багато отримали поранення (фото)

Управління було розташоване у двоповерховій будівлі.
Внаслідок удару по слідчому управлінню в тимчасово окупованому росіянами Скадовську загинуло 10 рашистів. Ще 11 отримали поранення.
Про це пише російський телеграм-канал ASTRA.
Як зазначається, під час удару по військовому слідчому управлінню окупантів в Скадовську Херсонської області загинули 10 російських загарбників, ще 11 отримали поранення. Саме управління було розташоване у двоповерховій будівлі на вулиці Портовій, 59.
Внаслідок “прильоту” будівлю було повністю знищено.
Нагадаємо, що в окупованому Скадовську на Херсонщині прогриміли вибухи вранці 9 листопада.
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