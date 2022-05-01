Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Приліт" у Дніпропетровській області: в Мережі показали фото ракети російських окупантів

Дата публікації
Перегляди
1389
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Приліт" у Дніпропетровській області: в Мережі показали фото ракети російських окупантів

У Дніпропетровській області вдень 1 травня російські окупанти завдали ракетного удару по теріторії Синельниківського району.

Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко показав знімки ракети, яка впала.

Фотографії він опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

На кадрах видно величезну російську ракету, яка лежить на землі неподалік від одноповерхового будинку.

© соцмережі
соцмережі

“Мир”, який вони несуть. Ворожа ракета, яка сьогодні прилетіла у село Синельниківського району”, - прокоментував Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані. Людей не зачепила.

Читайте також:

Через ворожі обстріли частково зруйновано близько 10 будинків на Дніпропетровщині

Через ворожі обстріли частково зруйновано близько 10 будинків на Дніпропетровщині
Наступна публікація