"Приліт" у Феодосії: стало відомо, куди росіяни забрали кораблі

Після ракетного удару ЗСУ по порту окупованої Феодосії в Криму росіяни вирішили передислокувати свої кораблі. Адже загарбники відчувають загрозу.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"За мародерським принципом окупанти забрали все, розуміючи що загроза реальна. Зараз частину (кораблів - Ред.) вони намагаються тримати у відкритому морі, а більшість розподілено між бухтами Новоросійська. Також деякі кораблі поки що залишаються у Севастополі. Але очевидно, що росіяни вже збирають речі", - наголошує вона.

Також Гуменюк зауважує: стосовно військових бойових кораблів РФ у Криму наразі немає сталої цифри, бо ворог продовжує маневрування.

"Один із великих десантних кораблів, очікуючи завершення своєї долі, продовжує курсувати між Севастополем і Новоросійськом, перевозить майно. Очевидно, вони виводять усе, що можуть. Попри заяви росіян, інфраструктура портів це теж законний об'єкт для ураження, який забезпечує спорядження тих самих військових кораблів", - пояснила представниця ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня у Феодосії було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ". Опозиційні кримські ЗМІ писали, що це судно привезло до окупованого півострова боєприпаси з Ірану.

Українські Повітряні сили повідомили, що корабель був атакований крилатими ракетами. Якими саме - не уточнили. Експерти вважають, що це могли бути Storm Shadow.

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