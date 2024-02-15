"Приліт" у Запоріжжі: є поранені, пошкоджені будинки (фото)

За попередніми даними, постраждали чотири людини.

Внаслідок атаки по Запоріжжю вранці 15 лютого було влучання в інфраструктурний обʼєкт, пошкоджені багатоквартирні будинки та є поранені.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Під час ранкової атаки по Запоріжжю обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини.

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Окрім того, були пошкоджені багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкту торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі).

На місцях працюють відповідні служби.

"Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте на 15-80 (зі стаціонарних) чи з мобільних (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80", – зазначив Куртєв.

Наслідки атаки по Запоріжжю 15 лютого / Фото: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Наслідки атаки по Запоріжжю 15 лютого / Фото: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Нагадаємо, над ранок 15 лютого російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Києві, Львові, Запоріжжі, на Полтавщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині. Є влучання, руйнування та поранені.

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