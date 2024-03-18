"Прильот" та пожежі: окупанти вночі вгатили по Дніпропетровщині (фото)

На Дніпропетровщині вчора ввечері лунали вибухи - працювала ППО. Однак є і влучення.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері оборонці неба збили два "Шахеди" у Криворізькому районі. У Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав. Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби здійснити роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди наразі вже вдома", - написав він.

Крім того, під удар потрапила і Нікопольщина.

"Тричі агресор обстрілював Нікопольщину. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Зруйновано приватний будинок. Понівечено дві господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає", - додав він.

Раніше стало відомо, що окупанти влаштували нічну атаку по Україні. Більше про це читайте у новині.

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