"Прильоти" по аеродрому "Саки" у Криму: ЗМІ повідомили, що знищено

Внаслідок атаки було влучання по боєкомплекту і спалахнула пожежа.

Під час атаки на аеродром "Саки" в окупованому Криму в ніч проти 26 липня зафіксовані влучання. Зокрема, було знищено радіолокаційну станцію та поранено двох російських військових.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA із посиланням на джерела в екстрених службах півострова.

У заяві вказано, що вночі ЗСУ начебто вдарили ракетами ATACMS по території військового аеродрому в окупованій Новофедорівці Сакського району Криму.

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"В результаті є влучання по боєкомплекту, сталася пожежа. Поранено двох військовослужбовців – вони дістали осколкові поранення", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що начебто ATACMS уразила і місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне Сакського району. В результаті було знищено установку радіолокаційної станції.

У заяві вказано, що загалом по Криму було запущено чотири ракети ATACMS, дві з них були збиті.

Нагадаємо, під час вибухів у Криму в ніч проти 26 липня телеграм-канали повідомили про ураження військового аеродрому "Саки" та про вибухи на складі боєприпасів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Бавовнило" всю ніч! ВИБУХИ на військовому аеродромі "Саки" в Криму!

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