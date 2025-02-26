"Прильоти" у Харкові: пошкоджені будинки, оперний театр і не тільки (фото)

Після атаки на Харків у ніч проти 26 лютого влучання зафіксували у Київському та Шевченківському районах. Пошкоджені житлові будинки та інші будівлі.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Уламки російського безпілотника "Герань" влучили у проїжджу частину. Через це були пошкоджені скління багатоквартирного житлового будинку, будівля університету, оперного театру, кафе. Минулося без постраждалих.

Через влучання дрона "Герань" у дев’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок виникла пожежа у квартирі на другому поверсі. Частково пошкоджено стіну та скління будинку.

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Постраждали двоє людей: отримали гостру реакцію на стрес. Вдалося врятувати ще п’ятьох людей.

Через влучання "Герані" у тротуар пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівлю кафе та контактну мережу тролейбуса. Постраждалих немає.

Руйнування у Харкові через атаку в ніч проти 26 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування у Харкові через атаку в ніч проти 26 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування у Харкові через атаку в ніч проти 26 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування у Харкові через атаку в ніч проти 26 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування у Харкові через атаку в ніч проти 26 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого Україну атакували ворожі безпілотники. У більшості областей була оголошена повітряна тривога.