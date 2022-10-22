"Прильоти" у Хмельницькому та Шепетівському районах: в ОВА розповіли про насліди ракетних ударів

Травмованих та загиблих внаслідов ракетних ударів немає.

У суботу, 22 жовтня, під час повітряної тривоги армія РФ завдала удари по об'єктах Хмельницької області: є "прильоти" в Хмельницькому та Шепетівському районах.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"У результаті атак відсутнє електропостачання у цих районах. Роботи з відновлення електропостачання розпочинаємо одразу після завершення сигналу тривога", - розповів керівник Хмельниччини.

За попередньою інформацією, травмованих та загиблих внаслідов ракетних ударів немає.

Голова ОВА також повідомив, що силам ППО вдалося збити декілька ворожих ракет.

Повітярну тривогу на Хмельниччині оголосили о 07:53. Після цього у Хмельницькому прогриміли вибухи. "Приліт" офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії.

Згодом в ОВА поінформували, що, крім обласного центру, ворог атакував і область. Гамалій підтвердив "влучання".

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Також про її роботу повідомили на Львівщині.

У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

Атакували росіяни і Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах. В області вже розпочали відключення електроенергії.

Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнського району немає електроживлення.

Двох ракетних ударів було завдано по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області. В результаті влучання двох крилатих ракет постраждало троє людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу.