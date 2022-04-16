Прима – про можливість покинути Україну: Я хочу залишатися в країні та захищати її

Прима – про можливість покинути Україну: Я хочу залишатися в країні та захищати її

Біатлоніст бореться з окупантами у лавах ЗСУ.

Український біатлоніст Артем Прима заявив, що не хоче покидати Україну для підготовки до нового змагального сезону поки на території країни триває війна з російськими окупантами.

"Розмови стосовно можливих дозволів для виїзду закордон були. Але моя думка така: поки йде війна, оскільки я контрактник ЗСУ, я хочу залишатися в Україні та захищати її.

Дай боже закінчиться війна нашою перемогою, тоді вже можна буде думати про підготовку до нового сезону.

Війна прийшла негадано, всі цінності відійшли на другий план. Думаю, що кожен переосмислив чимало у своєму житті. В тому числі і спортсмени", - зазначив Прима в інтерв'ю Kamp-Sport.

Також Прима розповів, наскільки розпорядок його дня в ЗСУ відрізняється від мирного часу.

"Детально розповісти як проходить день і де я знаходжуся я розказати не можу, оскільки знаходжуся в ЗСУ. Я повністю відданий службі: ходжу в наряди, на патрулювання.

Так, можу сказати спасибі керівництву, яке йде на певні поступки, дають можливість і тренуватися для підтримки спортивної форми", - розповів спортсмен.

За словами біатлоніста, від бомбардувань та обстрілів постраждав його рідне місто Чернігів.

"До війни Чернігів був дуже красивим містом, чимало сил було докладено і мером, і жителям для покращення інфраструктури: парки, сквери.

Я знаю це не з чуток, адже чимало друзів з різних міст України і з-за кордону приїжджали і казали, що місто дуже красиве. Його точно можна було назвати одним з найкрасивіших міст України.

Постраждало чимало об’єктів: кінотеатри, лікарні, школи, дитячі майданчики, приватні будівлі. Не оминуло руйнування і спортивні об’єкти: стадіон імені Гагаріна, лижну базу. Не знаю який це відсоток руйнувань, але друзі які повертаються до міста і ті, які там залишалися, кажуть, що руйнування значні", – сказав Прима.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх пригадала, як відреагувала на початок війни в України.

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