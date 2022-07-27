Примушує до перемир'я: Фейгін пояснив, навіщо Путін наказав атакувати Одеський порт

Фейгін вважає спеціальним удар російської армії саме по Одеському морському порту відразу після підписання угоди про безпечний експорт українського зерна.

Російський диктатор Володимир Путін намагається уникнути воєнної поразки в Україні і намагається схилити українську владу до укладення мирної угоди.

Про це про що свідчать останні дії російських військ, зокрема, масовий удар на півдні 26 липня. Так вважає російський правозахисник Марк Фейгін, про що він сказав у розмові з журналістом Дмитром Гордоном, інформує gordonua.com.

"Путін, безумовно, зараз конкретно думає про те, як би уникнути будь-якої воєнної поразки. Значущої, публічної", – сказав Фейгін.

За його словами, деокупація півдня України, зокрема Херсона, стане значною поразкою для РФ, яку не можна вже пояснити "жестом доброї волі".

Фейгін вважає спеціальним удар російської армії саме по Одеському морському порту відразу після підписання угоди про безпечний експорт українського зерна. Так Путін намагається зупинити контрнаступ українських військ на півдні.

"Звісно, він би хотів зараз через ці зернові угоди домогтися того, щоб було укладено додатковий протокол. Саме тому по Одесі, по порту, і вдарили. Для того, щоб [сказати]: "Бачите? Не працює угода. Так треба ж [іще] протокол укласти про перемир'я на півдні", – припустив він.

Правозахисник припускає, що Путін хоче перенести основний театр бойових дій на схід України. На думку Фейгіна, шляхів для відходу назад у Путіна вже немає. Мирні переговори на цій стадії вже можливі лише не на його умовах, тому що його умова – капітуляція України – нереальна.

Нагадаємо, окупанти вранці 23 липня, на наступний день після підписання угоди, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російські ракети, ще дві збила ППО.

Раніше Марк Фейгін заявив, що росіяни і Путін бояться серпня, адже багато "поганих" подій для РФ траплялися саме у цьому місяці.

Також Фейгін розповів, що працівники апарату президента Росії Володимира Путіна перебувають у стані страху та невпевненості, адже не знають, чим закінчиться війна проти України.

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