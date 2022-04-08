“Примусити Росію до миру”: Зеленський розповів про спільні європейські зусилля

Український президент відзначив, що все більше держав світу підтримують необхідність розслідування воєнних злочинів російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що все більше держав світу підтримують необхідність повного і прозорого розслідування воєнних злочинів російських окупантів в Україні.

Про це він говорив під час свого звернення увечері в четвер, 7 квітня.

Український лідер нагадав, що цього дня звертався до парламентів і народів Греції та Кіпру.

“Подякував їм за підтримку України та спільних європейських зусиль, щоб примусити Росію до миру. Закликав зробити ще більше для зупинки війни. Закликав Грецію використати свій вплив як частини Євросоюзу для порятунку Маріуполя. Закликав Кіпр застосувати проти Росії спеціальні заходи. Такі як скасування “золотих паспортів” для росіян. А також блокування яхт, блокування інших російських суден, які перебувають у водах Кіпру”, - зазначив Зеленський.

Також український президент розповів про заплановане на п’ятницю, 8 квітня, звернення до парламенту й народу Фінляндії.

Зеленський відзначив, що все більше держав світу підтримують необхідність повного і прозорого розслідування воєнних злочинів російських окупантів в Україні та пообіцяв, що за такої підтримки “кожне вбивство буде розкрите, кожен з катів буде буде знайдений, усі, хто вчиняв зґвалтування чи мародерство, будуть встановлені”.

За його словами, чітким сигналом підтримки міжнародної спільноти є повернення до Києва іноземних дипломатів. Він нагадав, що в українській столиці відновили роботу посольства Туреччини та Словенії, повернувся посол Литви.

“Присутність іноземних дипломатичних місій у Києві – це нормальна робота посольств, це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця. Не губернське місто Росії, а українська столиця”, - підкреслив президент.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 43-го дня війни

Нагадаємо, Генасамблея ООН призупинила роботу країни-агресорки у Раді ООН з прав людини. Це сталось через постійні порушення прав людини в Україні російськими військовими.

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