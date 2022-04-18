Примусова мобілізація в "Л/ДНР": чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир (відео)

Полонений мешканець Донецька розповів, як окупанти продовжують силову мобілізацію.

Служба безпеки України опублікувала відео, де полонений чоловік з Донецька розповідає, як росіяни примусово відправляють чоловіків на війну проти України.

За його словами, чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів.

"Відбулась блокада, всіх чоловіків не випускали. І пішла мобілізація. Закритий поїзд, виходу немає, повністю заблокований. Понад дві доби. Ні петлиць, ні шевронів, взагалі нічого, ні військового квитка", - говорить полонений

За його словами, мобілізованим видавали форму старого зразку, яка скоріше нагадувала робу.

Полонений говорить, що він не брав участі у бойових діях, а тільки охороняв блокпост за наказом своїх командирів.

Нагадаємо, Росія від імені СБУ розсилає українцям нові вірусні повідомлення.

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