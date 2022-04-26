Примусова "мобілізація", викрадення людей і грабунки: яка ситуація на окупованих територіях Запоріжжя

Примусова "мобілізація", викрадення людей і грабунки: яка ситуація на окупованих територіях Запоріжжя

Російські окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області, а на захоплених територіях регіону проводять примусову мобілізацію.

Росіяни намагаються створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та важкої техніки.

Про це пише Запорізька ОВА.

Примусова "мобілізація"

Наприклад, росіяни повністю блокують виїзд із Мелітополя, аби провести так звану "призовну кампанію". До того ж мелітопольцям почали надходити СМС-повідомлення від загарбників, у яких вимагають повідомляти їм про заплановану евакуацію мирного населення.

Фейки

Окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що ЗСУ ніби-то готує масові обстріли та вбивства цивільного населення саме під час евакуації.

Колаборанти

Загарбники продовжують розвішувати свої прапори на адміністративних будівлях тимчасово захоплених ними територій. Так сталося у Василівці. На будівлі міської ради росіяни замінили прапор України на триколор, а українських чиновників схиляють до співпраці.

Місцеві мешканці стверджують, що окупанти призначили свого "мера" - Наталію Романіченко.

Новий колаборант знайшовся і тимчасово окупованій Михайлівці Василівського району - Іван Сушко став виконувачем обов’язків голови окупаційної адміністрації селища.

Грабунки і репресії

За інформацією місцевих мешканців, загарбники ходять будинками, шукають зброю та учасників АТО/ООС, забирають з осель цінні речі та будівельні матеріали, викрадають автомобілі й використовують їх в особистих цілях.

Росіяни знімають постановче відео, на якому мешканці Михайлівки нібито добровільно здають зброю як акт демілітаризації.

Тих, хто проявляє українську позицію на окупованих територіях викрадають і вивозять у невідомому напрямку. Серед мирного населення при цьому знаходяться зрадники, які доносять на своїх знайомих.

У тимчасово окупованому Енергодарі співробітники ФСБ проводжують проводити фільтраційні заходи.

За фактом обстрілу села Кам'янське, внаслідок якого загинуло троє людей, що працювали на городі, було відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, що на Запоріжжі росіяни обстрілюють українськими ракетами, які були їм передані у 90-х під гарантії безпеки.

Читайте також: