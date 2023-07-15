Примусове доправлення до ТЦК та СП поліцією та співробітниками ТЦК: адвокат пояснив, що варто знати

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що робити, якщо поліція повідомляє, що ви перебуваєте у так званих списках розшуку військкомату.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, як потрібно поводитись, коли до вас додому прийшли поліцейські, або вас десь затримують і намагаються доправити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це Ростислав Кравець розповів на своєму YouTube-каналі.

Адвокат пояснив, що робити, якщо до вас прийшла поліція і повідомляє, що ви перебуваєте у якихось "списках розшуку військкомату":

Насправді ці списки не мають нічого спільного з законодавством і законодавчим регулюванням. Ви можете перебувати у будь-яких списках. Перебування у цих списках - це порушення ваших прав, тому що ви не давали права на обробку своїх персональних даних чи передачі інформації третім особам. Ви не є злочинцем, ви нічого не порушили. Жодним судом не встановлено порушення вами законодавства, тому наявність таких списків - саме по собі порушення. Про що також можете повідомити представникам правоохоронних органів, які приходять до вас нібито доправити до військкомату, чи затримують на вулиці, на блокпосту, говорячи, що ви є в списках, і вам потрібно проїхати до військкомату. Ви можете спокійно відмовитись від такої пропозиції подорожувати разом з представниками Національної поліції до військкомату. Вам за це нічого не буде.

Представникам Національної поліції можете повідомити, що у вас, наприклад, укладений договір з адвокатом, ви можете це зробити. Ви просите присутності адвоката, також ви просите повідомити, щоб вони увімкнули свої нагрудні камери і повідомили вам підстави вашого затримання. Якщо вони повідомляють, що вас розшукує військкомат, можете сказати - добре, ви мене знайшли, де вам розписатися, що я вас почув, що мене розшукує військкомат? Я пішов далі у своїх справах. А військкомат хай далі розшукує. У представників Національної поліції немає права доправляти вас примусово куди-небудь, тим більше до військкомату.

У разі, якщо вони не розуміють, не хочуть слухати вас, силою скручують і доправляють до військкомату, бажано проконтролювати, щоб їхні нагрудні камери записували, щоб можна було цих представників Нацполіції притягати далі до відповідальності.

Якщо вас доправляють до військкомату, перше - потрібно вимагати слідчо-оперативну групу, вимагати дати право прибути вашому адвокату, вимагати дзвінок до ДБР стосовно порушення ваших прав як поліцейськими, так і представниками військкомату.

Якщо ви не хочете проходити військово-лікарську комісію - можете її не проходити. Якщо хтось буде підробляти якісь підписи - це кримінально каране діяння.

"Ви маєте право попросити родичів, щоб вони пішли до будь-якого суду, в територіальній юрисдикції якого перебуває приміщення, де вас тримають, з проханням негайно вас доправити до суду, відповідно до статті 206 КПК щодо вирішення питань щодо законності вашого утримання", - підсумував адвокат.

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