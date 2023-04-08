Примусове доправлення до військкомату просто з вулиці: юрист пояснив права чоловіків

У разі неявки ТЦК надсилає повідомлення до Нацполіції про те, щоб цю людину затримати.

Представники військкомату не можуть затримувати і примусово везти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) чоловіків призовного віку при першому врученні повістки. Такі дії можливі лише тоді, якщо військовозобов'язаному вже виписували повістку раніше і він не з'явився по ній до центру комплектування.

Про це "РБК-Україна" розповів юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

"Якщо вам просто вручають повістку, то в цьому випадку затримувати та примусово доставляти до територіального центру комплектування вас не можуть. Такими повноваженнями військкомат не наділений", - наголосив експерт.

Винятком є лише особа, яка не з'явилася на виклик за повісткою раніше, і військкомат подав спеціальне повідомлення до органів національної поліції. На підставі цього поліція може затримати та доставити людину до військкомату для складання постанови.

"Процедура така: чоловік отримав повістку і не з'явився по ній у встановлений час. Тоді представник територіального центру комплектування може винести постанову – документ про штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень (правопорушення вчинене в умовах воєнного стану)", – пояснив юрисконсульт.

Таку постанову мають винести в особистій присутності людини, щодо якої цю справу розглядають.

"У разі неявки ТЦК надсилає повідомлення до Нацполіції про те, щоб цю людину затримати. Поліція, вже маючи це повідомлення, затримує особу і доставляє до ТЦК – саме з метою розгляду цієї справи про накладання штрафу. Тобто затримувати й доставляти у ТЦК для того, щоб людина проходила медичну комісію і також за інших підстав, не мають права. Це закріплено у законодавстві", – пояснює Антон Маринич.

Окрім представників Нацполіції, затримувати особу можуть спеціальні патрулі, які працюють вночі. Вони мають таке право, якщо людина порушила комендантську годину.

Нагадаємо, юрист розповів, як правильно поводитися під час вручення повістки.

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