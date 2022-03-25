"Примусове вивезення жінок, літніх людей та дітей в Росію – це не інакше, ніж захоплення заручників" - Арестович

"Примусове вивезення жінок, літніх людей та дітей в Росію – це не інакше, ніж захоплення заручників" - Арестович

Арестович наголосив, що Росія порушує всі принципи міжнародного права.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що примусове вивезення українців на територію Росії – це порушення всіх принципів міжнародного права.

Він порівняв такі дії Росії з нацистською Німеччиною і гастарбайтерами, передає 24 канал.

"Там їхня подальша доля дуже схожа на ту, яку нацистська Німеччина пропонувала нашим гастарбайтерам. Їх у Росії ставлять на облік примусової праці",- сказав Олексій Арестович.

Він також наголосив, що Росія відповідатиме за свої злочини в Міжнародному кримінальному суді, в українських – так само.

Нагадаємо, частину мешканців Лівобережного району Маріуполя силоміць вивозять до Росії.

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