Принц Гаррі зателефонував "Тайрі" після її звільнення з російського полону: про що говорили

Після звільнення з російського полону до парамедикині та відомої волонтерки Юлії Паєвської з позивним "Тайра" зателефонував принц Гаррі, який надихнув її не здаватись та продовжувати боротьбу.

"Тайра" розповіла, що телефонна розмова з британським принцом Гаррі відбулася приблизно через тиждень після її звільнення з полону.

Про це пише в інтерв'ю The Telegraph.

"Він просто надихнув мене продовжувати боротьбу. Він сказав, що підтримує Україну і всіх нас. І що сім'я "Ігор нескорених" завжди дбає про своїх членів... Я дуже вдячна принцу Гаррі, бо саме після "Ігор нескорених" росіяни перестали мене допитувати і катувати. Я думаю, що поширення інформації по всьому світу вплинуло на їхнє рішення обміняти мене", – сказала волонтерка.

Також "Тайра" пригадала те "пекло", в якому вона пробула три місяці.

"Росіяни сказали мені, що краще покінчити життя самогубством, тому що вони все одно уб'ють мене, але я намагалася вірити, що виживу. У мене не було абсолютно ніякої інформації про те, що відбувається у світі. Я навіть не знала, чи жива моя сім'я і чи вціліла моя хата, бо росіяни вже майже були в Києві, коли ми виїжджали... Говорили, що нас ніхто не підтримує, що інші країни дають нам тільки стару, іржаву зброю. Говорили, що ми нікому не потрібні і що про Україну всі давно забули", – розказала Юлія Паєвська.

Варто зазначити, що принц Гаррі та українську парамедикиню пов'язує те, що вона бере участь у "Іграх нескорених" у складі української делегації, а член британської королівської родини – ініціатор проведення цих змагань.

Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.

“Ніколи в житті мені не було так страшно”: Тайра про три місяці в російському полоні

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