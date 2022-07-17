"Принцеса з русявим волоссям": історія 4-річної Лізи, яка стала жертвою російської ракети у Вінниці (фото, відео)

Ліза з мамою прямували на заняття з раннього розвитку. Внаслідок ракетного удару армії РФ дівчинка загинула просто у візочку. 17 липня її поховали у Сабарові.
Сьогодні, 17 липня, у Вінниці прощалися із 4-річною Лізою, яка стала жертвою російської ракети.
Церемонія прощання відбулася у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.
Віддати останню шану дівчинці прийшли сотні містян, несли квіти та дитячі іграшки. Люди ставивали на коліна та просили пробачення у Лізи за те, що не змогли вберегти.
Плакали і рідні, і зовсім незнайомі люди, які дізналися про трагедію та прийшли попрощатися. Поховали дівчинку на міському кладовищі у Сабарові.
Під час прощання двоє скрипалів зіграли "Червону калину". Дівчинка любила гру скрипки.
Мама з донькою прямували на заняття з раннього розвитку
На момент атаки російських окупантів Ліза з мамою Іриною саме прямували на заняття з раннього розвитку дитини. Внаслідок удару дівчинка загинула просто у візочку. Рятувальники навіть показали фото з місця вбивства, щоб продемонструвати доказ чергового злочину, скоєного Росією в Україні. Сама Ірина потрапила до лікарні у важкому стані.
Незадовго до ракетного удару мама дівчинки зняла на телефон зворушливе відео з цієї останньої прогулянки з донькою, яке опубліковане у соцмережах.
Історія маленької Лізи
Лізі було 4 роки. Дівчинка була особливою, "сонячною" дівчинкою, її батьки робили все, щоб малеча була життєрадісною та розвивалася. Мама Лізи Ірина – активна користувачка соцмереж. На її сторінці в Instagram багато фото та відео з донькою. На них Ліза малює, танцює, грається, радіє життю.
"Вона взяла найпрекрасніше від нас двох. Тому що народилася у коханні та була найбажанішою дитиною. Від 14-го тижня вагітності, коли поставили ваду серця, ми вже так сильно її любили і вірили. І пообіцяли, що у неї буде найщасливіше життя! І ми ніколи, ніколи її не залишимо!!! А як інакше? Для мене іншого варіанту не існує. Є тільки такий – безумовна любов, щоденна праця і нескінченна віра! Завжди мріяла про принцесу з довгим русявим волоссям та карими очима. Мій улюблений колір очей. Моя Єлизавета", – йдеться в одному з дописів Ірини.
Очевидно, до початку повномасштабного вторгнення Росії сім’я мешкала в Києві, а до Вінниці – рідного міста Ірини – переїхала з початком бойових дій.
"Зараз у мами, в домі, де виросла, і в місті, в якому народилася. Але моє життя і моя душа залишилися у Києві. Коли виїжджала – ще була зима, а через декілька тижнів – уже літо. Стільки планів було... І знову починати все спочатку. Найголовніше зараз – перемога. А все інше обов'язково досягнемо!" – писала жінка.
"Вони її дуже любили. Я згадую, як бабуся розказувала, як вона зранечку прокидається, щоб маму не будити, то до бабусі підходить, розплющує їй очі і каже: "Не спиш". А бабуся робила вигляд, що спить, щоб, можливо, і вона ще поспала, але вона рано прокидалася. У них є собака мопс, не пам'ятаю, як звати, то йому теж буде важко, бо Ліза на ньому і спала, і лежала. Всім важко, сім'ї — найважче", — розповіла "Суспільному" колега бабусі дівчинки Гелена Сидоренко.
Друзі Ірини та вся Мережа шоковані жахливою трагедією у Вінниці
"Життєрадісна Іра, моя колишня колега, вона так любила свою малу. Її донька загинула. Маленьке, красиве, невинне дитя вбили. Іра в реанімації. Я хочу, щоб українські ракети полетіли у російські міста", – написала в соцмережі Валентина Емінова.
"Скільки ще проклять треба сказати рашистам, щоб бог почув??? Стільки горя, стільки сліз… Сил вже нема…" – написала в соцмережі співробітниця пораненої матері Ірина Асман.
В організації "Даун Синдром" повідомили, що ніхто не очікував, що горе прийде в сім'ю, яку там знають не один рік.
"Сьогодні наші серця обливаються кров'ю, а очі сповнені сльозами, тому що наша багатотисячна сім'я втратила одного зі "своїх". Найбільшу лють та біль викликає те, що це маленька, ні в чому не винна дитина. Наша дитина. Наша маленька Ліза", – йдеться в дописі організації.
"Я — Україна": патріотичне відео з 4-річною Лізою розчулило Мережу
У Мережі поширюється відео з 4-річною Лізою. Ролик виклала мама дівчинки Ірина до трагедії і підписала: "Ця картина буде символом у нашому новому домі".
На відео радісна усміхнена дівчинка розмальовує синього-жовте серце. Разом із цим звучить патріотична пісня NK "Я – Україна".
"Загояться всі рани, розчиниться вся кров
Колись мене побачиш ти квітучою, і знов
Я подарую чисте небо і прийде весна
Колись, коли закінчиться війна
Тому що я — Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль
Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш…"
@irisha_dmitrieva2 Ця картина буде символом у нашому новому домі #нівійні #славаукраїні #доброговечорамизукраїни #дітивійни2022 #особливадитина #особливідіти #українавійна #настякаменских ♬ оригінальний звук - lrisha_dmitrieva
Користувачі пишуть у коментарях, що за Лізою плаче вся країна:
- Янголянко, плаче вся країна за тобою
- Неможливо, хочеться кричати. Легких хмаринок, янголятко
- Господи за що??? Маленьке янголятко. Царство небесне
- Янголятко, вся Україна в сльозах за тобою. Легких тобі хмаринок
- Цілий прекрасний світ, який так і не розцвів! Вибач нам, дорослим, що не змогли захистити
Дружина президента Олена Зеленська знала Лізу
Раніше Олена Зеленська опублікувала відео з Лізою та написала, що знала дівчинку.
"Сьогодні з жахом ми побачили фото перекинутого дитячого візочка з Вінниці. А потім, читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала… Маленька Ліза загинула сьогодні від російської ракети. Я не буду зараз писати всі слова, які дуже хотілося б сказати тим, хто її вбив. Я напишу вам про неї. Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими", - написала Зеленська.
Олена Зеленська також опублікувала фото загиблої дівчинки зі словами: "Світе, ти маєш це побачити й усвідомити".
Нагадаємо, 14 липня близько 11 години дня, коли на вулиці було багато людей, Росія здійснила ракетний обстріл Вінниці — ракетами типу "Калібр" з підводного човна з акваторії Чорного моря.
Під час ракетної атаки у Вінниці і загинула чотирирічна дівчинка Ліза.
Загалом внаслідок ракетного удару Росії по місту загинули 24 людини (з них 3 дітей). Крім Лізи, загинули двоє хлопчиків — семи та восьми років. Один із них проходив обстеження у медцентрі з мамою, російська ракета убила їх обох. Інший — потрапив у вогняну пастку в припаркованному авто.
Крім того, ще 115 осіб звернулися по допомогу.
У Росії як завжди цинічно заявили, що влучили у "військову ціль", а пропагандисти хизувалися у Мережі відео "влучного удару", на якому було видно закривавлений дитячий візочок.
Фото: cоцмережі, "Суспільне" та AP.