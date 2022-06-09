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Принцип суворої відповідальності: Велика Британія посилює механізм покарання за порушення санкцій

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Принцип суворої відповідальності: Велика Британія посилює механізм покарання за порушення санкцій

Велика Британія від 15 червня запроваджує суворий механізм притягнення до відповідальності за порушення санкцій проти Росії.

Цю зміну, внесену урядом Великої Британії до законопроєкту про економічні злочини, ухвалили ще у березні. Схожі правила діють у США.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як зазначає видання, це наближає Британію до моделі, яка використовується для забезпечення дотримання санкцій у США Нові норми стосуються співпраці з фізичними та юридичними особами з РФ, щодо яких введені економічні обмеження.

Зміна, внесена урядом Великої Британії в законопроєкт про економічні злочини, схожа до моделі, яка використовується для застосування санкцій у США. Видання зазначає, що нова норма стосується всіх санкцій, введених Великою Британією, включно з обмеженнями, запровадженими проти Росії після її вторгнення в Україну.

Законопроєкт дозволяє  оприлюднення деталей порушення санкцій навіть у випадках, коли відомство вирішує не накладати грошовий штраф.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що тиск на РФ потрібно посилювати, а також запроваджувати нові санкції. Інакше війну в Україні не зупинити.

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