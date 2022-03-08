"Принциповість, на яку очікуєш у важкі часи" - Зеленський про відмову Британії від імпорту російської нафти

Зеленський записав нове відеозвернення.
Велика Британія також вводить заборону на імпорт нафти і нафтопродуктів із Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням країни-агресорки до України. Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону за принципову позицію.
Про це президент України сказав у відеозверненні 8 березня.
"Заборону на імпорт нафти і нафтопродуктів із РФ вводить і Велика Британія. Я вдячний прем'єр-міністру Борису Джонсону за принциповість, на яку очікуєш від глави уряду Британії у важкі часи. Виступаючи сьогодні у британському парламенті, я згадав й інші важкі часи. Інші, але такі подібні.1940 рік. Коли тиранія загрожувала, як вона думала, на невеликому острові. І була певна, що острів не витримає жорстоких ударів. Бомбардування. І блокади. А вийшло, що острів зміг більше, ніж тиранія. Бо мав мудрість. І витримку. І друзів. І силу. І вірив у майбутнє. Свою та свободу в Європі. Як ми віримо. Як ми боремося. І як ми – переможемо", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що 8 березня президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу. Заборона імпорту нафти та газу з Росії має потужну двопартійну підтримку США, сказав Байден.
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