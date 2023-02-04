Приніс на концерт "череп захисника "Азовсталі": в Україні прострелили голову російському неонацисту

За словами медиків, у Мангушева стріляли з близької відстані.

На Луганщині прострелили голову російському пропагандисту і неонацисту з формування "Світла Русь" Ігорю Мангушеву, який влітку виступав з нібито "черепом захисника "Азовсталі".

Про це повідомляє видання ASTRA.

Зауважимо, що Мангушев бере участь у війні проти України і є капітаном 4-ї бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї армії, командиром взводу антиБПЛА.

Повідомляється, що окупанта зі сліпим вогнепальним кульовим пораненням у голову доставили до лікарні Кадіївки на Луганщині. За словами медиків, у Мангушева стріляли з близької відстані. Його стан оцінюють як стабільно важкий, з негативною тенденцією.

Пропагандисти у своїх телеграм-каналах публікують фото пораненого окупанта. Проте наразі офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Водночас видання ASTRA звернуло увагу, що телеграм-канал Мангушева не оновлювався від 3 лютого.

Фото з російських телеграм-каналів

Нагадаємо, Мангушев влітку 2022 року виступив перед товаришами по службі, тримаючи в руках людський череп. Він запевняв, що ця частина тіла належить загиблому українському захиснику Маріуполя з "Азовсталі". У цьому ж виступі Мангушев закликав до знищення України та всіх, хто вважає себе українцем.

Зауважимо, у грудні полонений російський увязнений-"вагнерівець" В'ячеслав Ізмайлов розповів про те, як власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особисто вербував його, про шалені втрати Росії та про вбивство російський солдатів, які відмовлялися йти в бій.

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