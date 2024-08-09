Приниження не тільки від ЗСУ, а й від своїх: на Курщині кадировці викрали строковика, який говорив правду про "Ахмат"

Строковик написав у соцмережі, що "Ахмат" ховається за їхніми спинами і в бій не вступає. Хлопця викрали та змусили вибачатися.

Кадировці викрали російського терміновика в Курській області і змусили його вибачатися під портретом "дон-дону" через критику на свою адресу.

На відео із кадировських паблік звернув увагу український журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, російський строковик написав у соцмережі, що бій на кордоні ведуть строковики та прикордонники, а спецназ "Ахмат" ховається за їхніми спинами і в бій не вступає. Бойовики "Ахмат" замість того, щоб воювати, знайшли цього росіянина у зоні бойових дій, викрали з військової частини, вивезли до себе та змусили вибачатися на камеру за абсолютно достовірні факти.

"І російські командири та його бойові товариші просто здали солдата на таке приниження та знущання. Цікаво, а буде якась заява російського військового командування, правоохоронних органів, що кадировцям офіційно дозволено "опускати" і принижувати росіян у РФ", — зазначає Бутусов.

На це звернули увагу й у російських Telegram-каналах.

"Прямо таки тотальна ганьба та приниження, причому не лише від української армії, а ще й від "своїх" кавказьких підрозділів", — пише "Сететль ветра".

Нагадаємо, що командир бойовиків "Ахмат" заявив, що кадировці нікуди не втікали, а їх нібито просто оминули.

Раніше повідомлялося, що Курській області до полону потрапило багато росіян, серед них — строковики.

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