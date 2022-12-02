Пріоритети на ракети, а не на людей: Маляр розповіла про труднощі в РФ з фінансуванням війни

Російській Федерації складно фінансувати війну проти України. Ворожій армії бракує належного забезпечення у формі та спорядженні. Втім, агресорка ставить у пріоритети не людське життя, а кількість ракет.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала в ефірі телемарафону.

За її словами, армія РФ наразі не забезпечена достатньою кількістю зимової форми та спорядження. У Москви складно з фінансуванням, але Росія ще має ресурси.

"Все одно їм цього ресурсу не вистачає для належного забезпечення особового складу. Вони пріоритети ставлять на ракети, а не на людей. Тому що в них людей, ресурсу, вони вважають, мабуть, що достатньо. Ми бачимо по тому, як вони кидають людей у бій, як виставляють загороджувальні загони. Вони взагалі не рахуються з людським життям, ці речі деморалізують їхнє військо, цей факт є", - сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що Росія не відмовилася від своїх цілей. Кремль її цікавить контроль над всією державою.

Нагадаємо, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. За минулу добу ЗСУ ліквідували 650 російських військових. Таким чином, станом на 2 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 90 090 осіб. Дані уточнюються.

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