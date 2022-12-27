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Пріоритетні пункти на Луганському напрямку: військовий експерт розповів про загальну деокупацію

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Пріоритетні пункти на Луганському напрямку: військовий експерт розповів про загальну деокупацію

Фото: Associated Press

Угруповання росіян може опинитися в кільці.

Міста Кремінна, Сватове наразі є в приоритеті, коли йдеться про загальну деокупацію Луганщини.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Одночасне просування і з району Кремінної, і з району Сватового фактично створюють умови для оперативного оточення російського угропування, що зосереджено у конгломераті великих міст: Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Попасна", - зазначив експерт.

Він додав, що за різними оцінками, там можуть опинитися в оточенні 15-30 тисяч особового складу росіян.

"Перерізаються шляхи постачання. І угруповання опиняються в кільці. Тоді у ЗСУ відпадає потреба у штурмі міської забудови Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного і Попасної. Немає потреби в лобових штурмах цих міст", - додав Дмитро Снєгирьов.

Наразі у госпіталях на Луганщині лікують до 600 окупантів. 

Додамо, що дезертир, який втік з російської армії, розстріляв поліцейських з кулемета у РФ.

Тим часом пропагандистські росЗМІ видалили інтерв'ю окупанта, який розповів про хороші умови в українському полоні. 

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Дата публікації
Перегляди
45
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