Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов

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У ворога немає ресурсів, щоб рушити у бік Межової — селища в Синельниківському районі Дніпропетровської області — і створити великий плацдарм на території Дніпропетровщини. Воддночас у росіян є певні пріоритети, які пов’язані з повною окупацією Донецької області.

Про це колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов сказав в ефірі «Радіо NV«.

За словами ексречника, у росіян немає ресурсів для створення великого плацдарму в разі заходу на територію Дніпропетровської області. Вони всі наявні сили і засоби зосереджуватимуть для повної окупації Донеччини.

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«На південний захід та західніше Покровська тривають запеклі бойові дії. Ворог зосереджує свої зусилля, у першу чергу для того, щоби створити західні лещата оперативного напівоточення Покровської і Мирноградської міської агломерації. Це для ворога конче важливо», — наголосив Селезньов.

Він додав, що перетин адмінкордону між Донецькою і Дніпропетровською областями принципових змін на цій ділянці фронту ворогу не принесе, адже в нього немає ресурсів, щоб рушити у бік Межової в Дніпропетровській області, щоб створити там великий плацдарм.

Водночас, за словами експерта, прозорість поля бою становить 10-20 км, а отже, якщо ворог навіть зайде на кусь відстань, усі логістичні маршрути будуть під контролем українського війська.

На його думку, у росіян є певні пріоритети, які пов’язані з повною окупацією Донецької області. Вони мають на меті створити максимально зручні умови для атаки на визначених рубежах та ділянках. Зосереджують, зокрема, у районі Покровська достатню кількість сил та засобів.

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«За таких умов сподіватися, що ми зможемо встояти, варто. Варто хоча б тому, що усі рухи ворожої армії чітко читаються в українському Генеральному штабі, і докладаються відповідні зусилля, перекидаються додаткові ресурси, щоби стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту», — сказав Селезньов.

Які сили має ворог на Донеччині

За словами Селезньова, 640 тис. особового складу росіян є чималою кількістю. У ворога є пріоритетні напрямки — міська агломерація Донеччини, яка включає Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку, а також Покровськ і населені пункти, які знаходяться поруч із ним.

Експерт наголосив, що ворог буде атакувати з метою реалізації цих планів. За його словами, динаміка боєзіткнень біля Покровська і Мирнограда вражає. Окрім того, він проаналізував ситуацію біля міста Костянтинівка.

Не маючи змоги атакувати Костянтинівку від Торецька через стійку оборону українських захисників, росіяни вдарили на такій ділянці фронту, де це було неочікувано. Перед цим ударом загарбники здійснили певні приготування під час так званого 30-годинного перемир’я на Великдень.

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«Наші Сили оборони бачили ці приготування, але мали наказ від вищого військового і політичного керівництва діяти суто виключно дзеркально. Росіяни на цій ділянці фронту протягом 30 годин не стріляли, але здійснювали приготування — підвозили додаткові сили та засоби, штурмові загони, а потім, тільки як сплило Великоднє „перемир’я“, атакували. Атакували досить ефективно. Вони прорвали нашу оборону. Вони взяли під контроль частину траси, що з’єднує Мирноград і Костянтинівку», — наголосив Селезньов.

Російська армія хоче створити лещата для оточення Мирнограда зі сходу

Зараз окупанти намагаються розширити контроль над цієї ділянкою. Ворог одномоментно діє у двох напрямках — частина його сил атакує з південного заходу Костянтинівку, а інші сили намагаються створити лещата для оточення Мирнограда зі сходу, каже експерт.

«Досить кризова ситуація. Подальший розвиток цієї ситуації на цій ділянці фронту буде визначатися суто і виключно ресурсними можливостями. Якщо ми зможемо знайти достатню кількість можливостей, щоб заблокувати просування російської армії, ми можемо побачити стагнацію на цій ділянці фронту. Якщо ворог буде і далі мати змогу перекидати додаткові сили та засоби на цю ділянку фронту, я не думаю, що ми будемо чути звідси добрі новини», — сказав Селезньов.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що російські солдати наступають на Мирноград. РФ також перетворює місто на руїни.

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