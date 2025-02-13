Припинення війни в Україні на вигідних умовах для Росії: у ISW пояснили наслідки

Служба оборонної розвідки Данії (DDIS) оцінила, що Росія може мати можливості розпочати повномасштабну війну проти НАТО протягом наступних 5 років. Це узгоджується з оцінками Інституту вивчення війни (ISW) щодо зусиль Росії реструктурувати та підготувати свою армію та суспільство до майбутнього конфлікту з НАТО в середньо- та довгостроковій перспективі.

Про це пише ISW.

11 лютого DDIS опублікувала розсекречену оцінку розвідки, в якій детально описується зростаюча російська загроза Данії та членам НАТО. В оцінці розвідки зазначається, що Росія відновлює свою армію для боротьби з НАТО на рівних за допомогою фінансової та матеріальної підтримки Китайської Народної Республіки (КНР), Північної Кореї та Ірану. В оцінці розвідки йдеться про те, що готовність Росії ризикувати війною з НАТО може зрости, якщо європейські країни одночасно не нарощуватимуть свій військовий потенціал у відповідь на зусилля Росії з нарощування потенціалу.

"Британський міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) 12 лютого повідомив, що Європа витратила на оборону 457 мільярдів доларів у 2024 році, а сама Росія минулого року витратила на оборону 462 мільярди доларів. В оцінці розвідувальних даних DDIS зазначається, що Росія ще не вирішила почати повномасштабну війну проти НАТО, але розширює свої військові можливості, щоб зберегти цю можливість", – пишуть аналітики.

У Інституті зазначають, що наразі Росія уникає дій, які можуть спровокувати статтю 5 НАТО – зобов’язання щодо взаємної самооборони – але може піти на більший ризик, якщо відчує зміну балансу сил на свою користь. В оцінці DDIS стверджується, що якщо Росія вважатиме НАТО ослабленим у військовому чи політичному плані, вона може бути більш охочою атакувати європейського члена НАТО, особливо якщо Росія сумнівається у військовій підтримці США.

"Розвідка попереджає, що припинення або заморожування війни в Україні на вигідних для Росії умовах вивільнить значні російські військові ресурси для їх участі в іншому майбутньому конфлікті звичайних ситуацій, що відповідає давній оцінці ISW. Оцінка DDIS окреслює графік зростання військової загрози Росії у разі припинення військових дій в Україні: Росія може вести локальну війну проти сусідньої держави, крім України, протягом шести місяців. Через два роки Росія може загрожувати країнам НАТО в Балтійському регіоні та бути готовою широкомасштабної війни в Європі, якщо НАТО не переозброїться такими ж темпами, як Росія, через 5 років", – констатували фахівці.

За оцінками ISW оцінювало, що зусилля Росії з реструктуризації російської армії, відродження Московського та Ленінградського військових округів і створення довгострокових механізмів мілітаризації та радикалізації російського суспільства проти західних ідеалів і цінностей свідчать про те, що Росія готується до майбутнього конфлікту з НАТО.

Раніше в Інституті писали про те, що Росія у війні проти України застосовує нові власні технологічні розробки. Ці інновації країна-агресорка почала використовувати і проти країн-членів НАТО.

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