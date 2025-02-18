Припинення вогню чи завершення війни: Дуда оцінив, наскільки ефективними будуть зусилля США

Розмова була зосереджена на безпекових питаннях, з особливим акцентом на ситуації в Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що зусилля команди президента США Дональда Трампа призведуть щонайменше до припинення вогню між Україною та Росією.

Про це повідомляє PAP.

Польський президент розповів журналістам, що зустрівся зі спеціальним представником Трампа Кітом Келлогом. За його словами, розмова була зосереджена на безпекових питаннях, з особливим акцентом на ситуації в Україні. Також обговорювалися російські провокації, зокрема в повітряному просторі Польщі.

"У мене є повне уявлення про ситуацію, коли йдеться про поточні дії Сполучених Штатів. На мою особисту думку, Америка дуже рішуче розпочала гру, коли йдеться про припинення війни в Україні. Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, що він надзвичайно рішуча людина, і коли він діє, то це відбувається рішуче і зазвичай ефективно", – сказав Дуда.

Також читайте Зеленський критично висловився про припинення вогню з Росією

Він наголосив, що позиція Польщі є незмінною і полягає в тому, що не можна дозволити Росії виграти цю війну і що досягнутий мир має бути "справедливим та міцним".

"Я очікую, що справді відбудеться щонайменше припинення вогню, і я сподіваюся – припинення російської агресії проти України. Тут потрібна дуже рішуча політика. Я вірю, що президент Трамп зможе проводити таку політику", – підкреслив Анджей Дуда.

Нагадаємо, в західних ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп нібито планує зупинити вогонь в Україні до Великодня (20 квітня). А видання Financial Times називає ще одну ймовірну дату – 9 травня, коли в РФ святкують перемогу СРСР над нацистською Німеччиною.

Читайте також: