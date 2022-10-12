"Припинення вогню дозволить Росії не програти війну": експерт пояснив, навіщо Путін бив по Києву

Окупанти мали на меті не знищення пішохідного мосту в Києві, а дорожнього покриття на узвозі. Тоді жертв у столиці було б набагато більше.

Росіяни цілилися ракетою не в пішохідний скляний міст у Києві, а по транспортній розв’язці. Якби туди влучив боєприпас, жертв було б набагато більше.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, по скляному мосту окупанти бити не планували, вони намагалися влучити у транспортну розв’язку.

“Якби ракета потрапила у дорожнє покриття, жертв було б набагато більше. Це так само, як били по рогу Володимирської і бульвару Шевченка. Російські пропагандисти потім сказали, що влучили у будівлю Верховної Ради. Лише вони на 100 років помилилися, там Верховна Рада була 1917 року. Вони чітко били по транспортній інфраструктурі Києва. Мета – через вбивство цивільних та руйнування інфраструктури викликати паніку і хаос серед населення, щоб населення погодилося на мир за будь-яку ціну”, - наголосив Олег Жданов.

Також він додав, що ескалація на фронті наразі є фактично неможливою. ЗСУ впевнено йдуть вперед на Херсонщині та Луганщині.

“Для Росії наразі головне політичне завдання – посадити нас за стіл перемовин, припинити вогонь. Припинення вогню дозволить Росії не програти цю війну”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони від союзників.

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