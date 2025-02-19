Припинення вогню не є справжнім закінченням війни: Подоляк про наслідки "швидкої" угоди з РФ

На думку радника керівника ОПУ, Кремль продовжуватиме повзучу агресію і намагатиметься поширити її на інші країни Європи.

Припинення вогню в Україні ще не означатиме реального закінчення війни та настання справжнього довготривалого миру. Ба більше, навіть якщо бойові дії в Україні припиняться, Росія не зупиниться на досягнутому та "продовжуватиме повзучу агресію" проти Європи.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі "РБК-Україна".

"Припинення вогню – це означає фінал війни? Якщо виходити з точки зору, що люди трошки не розуміють реалій, і трошки не розуміють, що таке війна, і хто є агресором, то тоді так – ти припинив війну, вийшов і сказав: "Дивіться, ми припинили війну, все круто". Але це ж не означає, що війна припинилася насправді", – зауважив Подоляк.

Він вважає, що Кремль продовжуватиме повзучу агресію і намагатиметься поширити її на інші країни Європи. Про це, наприклад, свідчать слова очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, що "за жодних обставин Європа не сидітиме за столом переговорів". А така позиція унеможливлює встановлення сталого миру.

"Тут же головне що? Рубіо ж говорить про це, що "ми хочемо отримати справедливий мир, коли всі сторони будуть частково задоволені тим, що є припинення вогню" і "ми хочемо отримати довготривалий мир, який не призведе через 2-3 роки до наступного етапу війни чи до наступної ескалації", – нагадав Подоляк слова держсекретаря США Марко Рубіо.

Але за такого підходу "швидка" угода про припинення вогню "на будь-яких умовах, а тим більше на умовах Росії" унеможливлює досягнення такого миру, якого прагне Україна.

"Ну це точно не про реалізацію справедливої концепції чи концепції довготривалої", – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив, що ніхто не може змусити Україну здатися. Сибіга безпосередньо не згадав Трампа, але, з огляду на все, його пост присвячений саме останньому образливому висловлюванню американського президента на адресу Володимира Зеленського.

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