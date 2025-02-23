Припинення вогню вигідне Росії: в Україні пояснили, чому Кремль хоче “передишку”

Росія прагне тимчасового припинення вогню, але не для досягнення миру, а для перегрупування військ і підготовки до нової хвилі агресії.

Про це під час форуму “Україна. Рік 2025” заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

За його словами, Кремль потребує часу для відновлення економіки, накопичення військових запасів та зміцнення армії.

“Росії потрібна передишка, щоб підготуватися до нової агресії проти України. Вона хоче перегрупувати війська, поповнити запаси та відновити економіку”, – зазначив Іващенко.

Голова СЗР також наголосив, що Москва без України та Білорусі не може вважати себе імперією, а тому не відмовиться від своїх загарбницьких планів.

“Росія без України і без Білорусі, яку вона вже майже окупувала, не є імперією. Її економіка слабка і має тенденцію до подальшого погіршення. Все, що було накопичено за час правління Путіна, вже витрачено”, – заявив він.

Наадаємо, за словами Сирського, Російська Федерація не відмовилася від задуму повної окупації України. Станом на сьогодні, ворог продовжує спроби відтіснити українські війська та вийти на адміністративні кордони східних і південних областей.

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