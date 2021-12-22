Припиніть неправдиву риторику: у США відповіли на закиди Шойгу про хімзброю на Донбасі

Заяви російського міністра називають брехнею.
Сполучені Шати відповіли на російські закиди щодо провокацій з хімічною зброєю на Донбасі.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 22 грудня.
"Заяви міністра Шойгу є абсолютно неправдивими", заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі. У Пентагоні такі заяви назвали брехнею.
Тим часом у Державному департаменті США закликали Москву припинити вживати фальшиву риторику. Там нагадали, що за ескалацію напруги на Донбасі відповідають не Україна чи Сполучені Штати, а саме Росія та її представники.
"Ми закликаємо Росію припинити використовувати неправдиву, розпалювальну риторику і вжити значущих кроків для деескалації напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій", – написав представник Дердждепу Нед Прайс у твітері.
Нагадаємо, напередодні російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, буцімто 120 американських військових найманців завезли на схід України хімічну зброю і готують провокацію. Йдеться, нібито, про міста Авдіївка і Червоний Лиман.
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