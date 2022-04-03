"Припиніть виставляти себе дурнями": Зеленський різко відповів нардепам, які хочуть змінити Гімн України

Президент наголосив, що він не підпише законопроєкт про зміну Гімну України.

На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт змінити Державний гімн України. Президент України Володимир Зеленський звернувся до авторів цього законопроєкту і закликав не витрачати час на подібне.

Про це голова держави повідомив у новому зверненні до українців.

"Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться?" - звернувся до нардепів голова держави.

Зеленський наголосив, що він не підпише законопроєкт про зміну Гімну України, та закликав "заспокойте емоції" і не витрачати важливий час на подібні ініціативи.

"Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів, пропозицій, варто було би взяти зброю в руки та вирушити на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте. І навіть якщо випадково за щось подібне проголосують, все одно мого підпису під такими законопроєктами не буде. Не витрачайте час", - підкреслив український президент.

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