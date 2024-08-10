"Припиніть вогонь": Портников припустив реакцію Глобального Півдня на операцію у Курській області

Країни Глобального Півдня отримали "зайвий аргумент на користь китайського підходу" щодо російсько-української війни після початку операції ЗСУ у Курській області та втрати Росією контролю над певною частиною її території.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі "Еспресо".

"Вони прекрасно розуміють, що це слабкість. І за великим рахунком це відповідає їхньому уявленню про те, що найкращий вихід з цієї ситуації — припинення вогню і розведення військ. Український рейд на Курщину ще раз переконує країни Глобального Півдня в правильності їхнього підходу, що питання не в територіальній цілісності, а в припиненні вогню", – зазначив Портніков.

Він додав, що певні територіальні претензії є не тільки у Росії чи України, а й у більшості країн. Зокрема територіальні суперечки є між Китаєм та Індією, Пакистаном та Індією, Китаєм та Філіппінами – і цей список можна продовжувати. У світі є й території, на які претендують одразу кілька країн. Тому у таких ситуаціях необхідно шукати політичне розв'язання проблеми.

За словами Портнікова, з погляду країн Глобального Півдня "все зрозуміло": українські війська перебувають на території Курської області, яка є територією РФ, а російські війська окупували території чотирьох українських областей і Криму, які світ визнає частиною України.

"Що робити? Звичайно, припинити вогонь і почати перемовини. Це зайвий аргумент на користь китайського підходу. Росіянам можуть тепер говорити: “Ось бачите, ми говорили вам, що треба припинити вогонь і почати діалог, а ви не погоджувалися". Тепер вже і на вашій території війна. Ми визнаємо вашу територіальну цілісність, як і територіальну цілісність України. Але що з цим робити? Як цьому завадити? Ніяк. Треба припинити вогонь. Вони саме в такій площині будуть висловлюватись", – підсумував журналіст.

Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни. Київ у такий спосіб може готувати основу для потенційних переговорів.

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