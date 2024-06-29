Припинити російські бомбардування КАБами можна одним ударом: що для цього потрібно — Forbes

Приблизно половина російського активного парку надзвукових двомоторних винищувачів-бомбардувальників Су-34, які атакують Україну керованими авіабомбами, базуються менш, ніж за 200 км від українського кордону - на військовому аеродромі 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку ВПС Росії у Воронезькій області.

Як пише видання Forbes, найкращою зброєю для знищення цього ворожого авіапарку бомбардувальників могли б стати американські ракети великої дальності ATACMS, але США не дають дозволу на їх використання по цьому об’єкту.

Іншим варіантом знищення ворожих літаків могло би бути застосування далекобійних систем ППО Patriot, але, як зазначають у виданні, в Україні їх не надто багато і вони служать здебільшого для захисту великих міст. Українська армія намагається не ризикувати ними, підтягуючи впритул до кордону.

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"Спроба влаштувати засідку на ці реактивні літаки за допомогою батареї Patriot у середовищі, насиченому безпілотниками... становить значні ризики", — зазначають в аналітичній групі Frontelligence Insight.

Одна така спроба уже закінчилася тим, що розвідувальний російський безпілотник виявив комплекс Patriot, після чого агресор завдав ракетного удару по його позиції, знищивши дві пускові установки (зазвичай їх від 2 до 8 в одному ЗРК).

Так само ризиковано буде застосовувати літаки F-16, оскільки захист авіабази системами ППО достатньо надійний, щоб Україна не могла завдати вдалого удару далекобійними безпілотниками.

"Україна, ймовірно, не поставить під загрозу майбутні поставки ракет, використовуючи їх проти цілей, які США заздалегідь не схвалюють. Тож українці чекають дозволу, який вони сподіваються отримати найближчим часом", – резюмує Forbes.

Момент "прильоту" КАБ по центру Харкова

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти завдали КАБами чотири удари по двох районах Харкова. Постраждав житловий будинок. Внаслідок атаки поранення отримали 54 місцевих мешканці.

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