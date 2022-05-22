"Приречені на поразку": МЗС зробило заяву щодо "референдумів" на півдні України

Займаючись підготовкою так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях півдня України, попри опір місцевого населення, Росія повторює свій шлях 2014 року в Луганській та Донецькій областях.

Мирні жителі на окупованих територіях не підтримують плани загарбників.

Про це заявила пресслужба Міністерства закордонних справ.

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"Цілком очевидно, що злочинні дії Росії не отримали підтримки з боку населення тимчасово окупованих територій. Натомість українці продовжують відчайдушно чинити опір російським окупаційним адміністраціям. Тому Москва і розпочала підготовку неприкритої фальсифікації результатів "голосування" щодо створення так званих "народних республік" на півдні нашої держави", - йдеться у заяві.

При цьому в МЗС наполягають, що спроби РФ "легалізувати" російські окупаційні адміністрації на цих територіях та створити квазіюридичні підстави для проведення примусової мобілізації мешканців регіону приречені на поразку.

"Відповідно до норм міжнародного права і законодавства України, результати цих псевдореферендумів будуть юридично нікчемними. Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають ці протиправні та злочинні рішення РФ", — наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що російським загарбникам не вдається провести свої так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсоні.

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