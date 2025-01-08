Присутність Сил оборони на Курщині ставить на паузу російський варіант врегулювання війни – експерт

Наразі те, що відбувається в Курській області, викликає серйозні занепокоєння російської сторони, про що свідчить присутність в Курській області заступника міністра оборони РФ Євкурова.

Присутність Сил оборони України в Курській області ставить на паузу російський варіант врегулювання війни в Україні.

Про це в етері КИЇВ24 розповів військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Наразі те, що відбувається в Курській області викликає серйозні занепокоєння російської сторони, про що свідчить присутність в Курській області заступника міністра оборони РФ Євкурова. Це топ-посадовець міністерства оборони РФ, який відповідав за дії африканського корпусу РФ", – говорить Снєгирьов.

Зазначимо, аналітики ISW в останньому звіті повідомили, що ЗСУ далі просуваються в Курській області –на північний захід від Суджі. Втім, у регіоні також фіксувалося просування й військ РФ.

Нагадаємо, генерал-лейтенант США у відставці та колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що новий наступ ЗСУ в Курській області має довести, що Росія зараз перебуває в значно слабшому становищі, ніж рік тому. Годжес зазначив, що Україна непомітно для російського командування змогла наростити нові військові сили.

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