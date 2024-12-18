Присутність військ КНДР в Курській області: в ISW пояснили, чому РФ не підтверджуватиме це

Днями було офіційно підтверджено участь солдатів з Північної Кореї у бойових діях в Курській області. Втім, ймовірно, агресорка Росія, уникатиме цієї інформації.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали заяву представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі про те, що північнокорейські сили беруть участь у боях і зазнають втрат у Курській області. За його словами, за останні кілька днів до цього Штати спостерігали переміщення солдатів КНДР з "других ліній" у Курському регіоні на лінію фронту.

Крім того, представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що під час бойових дій на Курщині було вбито або поранено північнокорейських солдатів. Однак він не уточнив, про яку кількість йдеться.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни намагаються приховати втрати північнокорейського особового складу, а також спалюють обличчя вбитих солдатів, щоб приховати їхню присутність у Росії. Він також додав, що військові РФ забороняють солдатам з КНДР показувати свої обличчя під час навчання в Росії. Також вони намагаються видалити будь-які відеодокази того, що війська КНДР діють у РФ.

"Українські військові посадові особи та джерела в розвідці раніше зазначали, що російські військові намагалися замаскувати північнокорейських солдатів під російські сили з Республіки Бурятія", - наголошує Інститут вивчення війни.

Американські аналітики наголошують, що не спостерігали того, щоб російські посадові особи і державні ЗМІ визнавали присутність або участь у бойових дій північнокорейських солдатів у Курській області. Ймовірно, вважають в ISW, Москва продовжить уникати повідомлень про розгортання північнокорейський сил.

"Оскільки це буде мовчазне визнання того, що Росії потрібні іноземні війська для повернення своєї території, і знецінить заяви (російського диктатора - ред) Володимира Путіна про те, що (операція ЗСУ в Курській області призвела - ред) до високих показників вербування росіянами", - додали американські аналітики.

Як повідомлялося, воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ організували "гарячий прийом" північнокорейським військам у Курський області РФ. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47.

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