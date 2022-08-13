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Притула похизувався відремонтованим російським танком для ЗСУ та кількістю закуплених рацій

Притула похизувався відремонтованим російським танком для ЗСУ та кількістю закуплених рацій

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Притула похизувався відремонтованим російським танком для ЗСУ та кількістю закуплених рацій

Фото: instagram.com/siriy_ua

Відомий телеведучий Сергій Притула, який під час повномасштабної війни почав активно волонтерити, прозвітував про свою діяльність.

Зокрема, знаменитість похизувався, як відремонтували російський танк для ЗСУ за кошти, які надсилали небайдужі.

На сторінці в Instagram він опублікував фото танку та розповів, що українські захисники його підбили. Тепер його відремонтували і відправлять на фронт.

© instagram.com/siriy_ua
Фото: instagram.com/siriy_ua

"Наші підбили російський танк, а ми з вами скинулись грошима і наші славні майстри танк відновили! Тепер буде стріляти в потрібному напрямку!" – написав він.

Також Притула показав, скільки рацій вдалося придбати за донати. Так, на зібрані 14 667 200 грн купили 1030 засобів зв’язку.

© instagram.com/siriy_ua
Фото: instagram.com/siriy_ua

"Дякуємо усім, хто донатить! Працюємо далі!" – прокоментував Сергій.

Нагадаємо, Володимир Бебешко прокоментував позицію Костянтина Меладзе щодо війни в Україні. Також він розповів, де зараз перебуває композитор.

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